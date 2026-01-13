Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Ситуация Хэмилтона улучшаться не будет. Был бы рад, если бы он завершил карьеру»

Дэли советует Хэмилтону завершить карьеру.

Бывший пилот «Формулы-1» Дерек Дэли считает, что Льюису Хэмилтону не удастся переломить ситуацию и улучшить свои выступления – и что британцу лучше закончить карьеру.

В прошлом году Хэмилтон впервые в карьере не сумел попасть на подиум по ходу сезона.

«Хэмилтон, без сомнения, является величайшим гонщиком в истории «Формулы-1». Я считаю, что он лучше Михаэля Шумахера . Тем не менее, ситуация для Хэмилтона улучшаться не будет. Это вопрос физиологии. В 40 с лишним лет ты не сможешь выступать так же хорошо, как 18, 19 или 20-летние гонщики.

Мне жаль, но это и правда вопрос физиологии. Дело не в таланте или в том, насколько блестящим гонщиком ты был. Ключевое слово тут – был, в этом проблема.

Дни великой славы Хэмилтона остались в прошлом. И ситуация не станет лучше. Если Льюис не завершит карьеру, то тот, кто принял решение о приглашении Хэмилтона, в итоге может быть уволен. «Формула-1 » и «Феррари» – слишком большая сцена, чтобы политику команды могли определять решения, принятые на эмоциях.

У Хэмилтона были определенные трудности в соперничестве и с Валттери Боттасом, и с Джорджем Расселлом , и с Шарлем Леклером . И лучше ситуация не станет. Хэмилтон не сможет внезапно стать быстрее, и мне грустно видеть то, с какими трудностями он сталкивается, как он выглядит во время интервью.

Очень печально видеть семикратного чемпиона «Формулы-1» в таком положении, но лучше не станет. Хэмиолтон не сможет вновь стать чемпионом. Он не сможет выигрывать гонки в соперничестве с Леклером. Всю эту маркетинговую кампанию пора заканчивать. Лично я был бы рад, если бы Хэмилтон завершил карьеру и больше не забивал всем нам головы очередными вылетами по итогам первого сегмента квалификации, потому что это будет повторяться», – рассказал Дэли.

