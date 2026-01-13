Дэймон Хилл: «Мы все надеемся, что Ньюи удалось построить для «Астон Мартин» ракету»

Хилл надеется на прорыв «Астон Мартин».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о перспективах «Астон Мартин» в предстоящем сезоне.

Хилл отметил, что надеется на Эдриана Ньюи – и что болид «Астон Мартин », построенный легендарным инженером, поможет команде бороться за самые высокие места.

«Мы все надеемся, что Эдриану Ньюи удалось найти какую-то лазейку в регламенте и построить для «Астон Мартин» ракету. Ожидания именно таковы – что «Астон Мартин» и Ньюи удалось найти какое-то решение», – рассказал Хилл.

