Де Врис продолжит работать на симуляторе «Макларена»
Де Врис продолжит сотрудничество с «Маклареном».
Бывший пилот «Формулы-1» и чемпион «Формулы Е» сезона 2020/21 Ник де Врис в предстоящем сезоне останется тест-пилотом «Макларена» и сосредоточится на работе на симуляторе.
Де Врис и «Макларен» сотрудничают с прошлого сезона, в прошлом нидерландский гонщик входил в молодежную программу «Макларена».
При этом де Врис не сможет работать с «Маклареном» на Гран-при на регулярной основе – в этом сезоне он продолжает выступать в «Формуле Е» за «Махиндру».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
