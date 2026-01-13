Де Врис продолжит работать на симуляторе «Макларена»

Де Врис продолжит сотрудничество с «Маклареном».

Бывший пилот «Формулы-1» и чемпион «Формулы Е» сезона 2020/21 Ник де Врис в предстоящем сезоне останется тест-пилотом «Макларена» и сосредоточится на работе на симуляторе.

Де Врис и «Макларен» сотрудничают с прошлого сезона, в прошлом нидерландский гонщик входил в молодежную программу «Макларена».

При этом де Врис не сможет работать с «Маклареном » на Гран-при на регулярной основе – в этом сезоне он продолжает выступать в «Формуле Е» за «Махиндру».

