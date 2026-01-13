Гюнтер Штайнер: «Норрис в полной мере заслужил чемпионский титул»

Норрис заслуженно стал чемпионом – считает Штайнер.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер не согласился с мнением, что Ландо Норрис незаслуженно стал чемпионом «Формулы-1» по итогам сезона-2025.

Считается, что в «Макларене » в большей степени симпатизировали Норрису в сравнении с Оскаром Пиастри и приняли несколько решений в его пользу.

«Я не могу согласиться с подобным заявлением. Норрис в полной мере заслужил чемпионский титул. Он боролся до самого конца.

Многие, и я в том числе, успели списать его со счетов по ходу сезона, но он продолжал бороться и сумел вернуться в борьбу за титул, благодаря чему в итоге и стал чемпионом. Он усвоил урок и сумел избежать ошибок, которые допускал в начале сезона», – рассказал Штайнер.

