Гюнтер Штайнер: «Норрис в полной мере заслужил чемпионский титул»
Норрис заслуженно стал чемпионом – считает Штайнер.
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не согласился с мнением, что Ландо Норрис незаслуженно стал чемпионом «Формулы-1» по итогам сезона-2025.
Считается, что в «Макларене» в большей степени симпатизировали Норрису в сравнении с Оскаром Пиастри и приняли несколько решений в его пользу.
«Я не могу согласиться с подобным заявлением. Норрис в полной мере заслужил чемпионский титул. Он боролся до самого конца.
Многие, и я в том числе, успели списать его со счетов по ходу сезона, но он продолжал бороться и сумел вернуться в борьбу за титул, благодаря чему в итоге и стал чемпионом. Он усвоил урок и сумел избежать ошибок, которые допускал в начале сезона», – рассказал Штайнер.
Кто из пилотов «Ф-1» отработал зарплату в 2025-м? Есть сюрпризы
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости