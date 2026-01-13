Стефано Доменикали: «Не стоит видеть только негатив, «Феррари» нужен план»
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали считает, что у «Феррари» есть все шансы добиться прогресса и прибавить после неудачного сезона-2025.
Прошлый год «Феррари» завершила на 4-м месте в Кубке конструкторов, что стало для команды худшим результатом с 2020 года.
«Я всегда был позитивным человеком. Не стоит плакать и постоянно видеть только негатив. «Феррари» нужен план.
Уверен, у Фреда Вассера, Льюиса Хэмилтон и Шарля Леклера есть план, и это самое главное. Как мне кажется, важно реагировать на проблемы, не уклоняться от них. И четвертое место в чемпионате – это нормально.
Мы все хотим видеть сильную «Феррари». Они заслуживают находиться в более сильной позиции. Им нужно добиться того, чтобы в команде была правильная энергия, чтобы они правильно действовали. Ведь в отношении сезона-2026 сейчас ходит очень много разговоров, но на деле никто не знает, где окажется в расстановке сил», – рассказал Доменикали.
Кто из пилотов «Ф-1» отработал зарплату в 2025-м? Есть сюрпризы