Стефано Доменикали: «Не стоит видеть только негатив, «Феррари» нужен план»

Доменикали верит в прогресс «Феррари».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали считает, что у «Феррари » есть все шансы добиться прогресса и прибавить после неудачного сезона-2025.

Прошлый год «Феррари» завершила на 4-м месте в Кубке конструкторов, что стало для команды худшим результатом с 2020 года.

«Я всегда был позитивным человеком. Не стоит плакать и постоянно видеть только негатив. «Феррари» нужен план.

Уверен, у Фреда Вассера , Льюиса Хэмилтон и Шарля Леклера есть план, и это самое главное. Как мне кажется, важно реагировать на проблемы, не уклоняться от них. И четвертое место в чемпионате – это нормально.

Мы все хотим видеть сильную «Феррари». Они заслуживают находиться в более сильной позиции. Им нужно добиться того, чтобы в команде была правильная энергия, чтобы они правильно действовали. Ведь в отношении сезона-2026 сейчас ходит очень много разговоров, но на деле никто не знает, где окажется в расстановке сил», – рассказал Доменикали.

