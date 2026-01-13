«Однажды согласившись, ты продашь душу». Ферстаппен – о командных приказах «Макларена»

Ферстаппен бы не согласился выполнять командные приказы «Макларена».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что на месте Оскара Пиастри никогда бы не стал выполнять командные приказы и без причины отдавать позицию напарнику, с которым ты ведешь борьбу за титул.

В прошлом сезоне в «Макларене » несколько раз вмешивались в борьбу своих пилотов – наиболее ярким примером стал инцидент на этапе в Монце, когда Пиастри сказали вернуть позицию Норрису , которую Оскар отыграл из-за заминки на пит-стопе британца.

«Я бы определенно на такое не пошел. Однажды согласившись сделать такое без ясной причины, ты продашь свою душу. После этого команда сможет делать с тобой все, что только пожелает. И не стоит забывать – в тот момент Пиастри находился в самом разгаре борьбы за чемпионский титул», – рассказал Ферстаппен.

