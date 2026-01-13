Алекс Албон: «Горжусь нашей командой. По ощущениям, с каждым годом «Уильямс» делает шаг вперед»

Албон доволен прогрессом «Уильямса».

Пилот «Уильямса » Алекс Албон поделился мнением о результатах команды в прошлом сезоне и отметил, что надеется на дальнейший прогресс и свое скорое попадание на подиум.

Албон в прошлом сезоне набрал 73 очка и опередил своего напарника Карлоса Сайнса – при этом сумев помочь «Уильямсу» занять 5-е место в Кубке конструкторов, что стало для команды лучшим результатом с 2017 года.

При этом Албон так и не сумел попасть на подиум, в то время как Сайнс сделал это дважды.

«Я горжусь нашей командой. Потому что мы, по ощущениям, с каждым годом делаем шаг вперед. И сейчас, как мне кажется, все начинает получаться и работать. «Уильямс», как команда и как единое целое, начинает набирать обороты.

При этом отрыв между 10-и и 5-м местом на самом деле меньше, чем между 5-м и 4-м. Так что мы понимаем, что впереди нас по-прежнему ждет много работы. Но я надеюсь, что мои шансы на подиум реализуются скорее раньше, чем позже», – рассказал Албон.

