Джонни Херберт о фаворите сезона-2026: «Я бы поставил на Расселла»

Херберт допускает победу Расселла в сезоне-2026.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт рассказал, что считает весьма вероятной победу Джорджа Расселла в предстоящем сезоне.

В прошлом году Расселлу удалось выиграть две гонки и финишировать четвертым в общем зачете.

«Я бы, вероятно, поставил на «Мерседес», потому что, как мне кажется, сейчас у них все складывается весьма неплохо. Думаю, Антонелли должен улучшить стабильность своих выступлений – именно это я бы прямо сейчас назвал его слабой стороной.

В то же время Джордж Расселл выступает за «Мерседес » просто блестяще. Уверен, в предстоящем сезоне «Мерседес» будет бороться за победы в гонках, а также, возможно, за победу в чемпионате. Так что да, я бы поставил на Джорджа Расселла.

И я думаю, что команда «Мерседес» в целом достаточно сильна. Антонелли многое доказал в прошлом году, и в этом сезоне, как мне кажется, он станет только сильнее. И если болид «Мерседеса» окажется лучшим, их пилотам должно хватить скорости, чтобы выиграть и Кубок конструкторов. Думаю, «Мерседес» может выиграть в обоих зачетах», – рассказал Херберт.

