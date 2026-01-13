Джек Дуэн покинул «Альпин»
Дуэн ушел из «Альпин».
Команда «Альпин» подтвердила, что рассталась с резервистом Джеком Дуэном по обоюдному соглашению.
Ожидается, что австралиец попытается продолжить карьеру в японской «Супер-Формуле», где в декабре принял участие в постсезонных тестах – однако на данный момент участие Дуэна в серии не подтверждено.
Гонщик начал сезон-2025 в качестве основного пилота «Альпин» в «Формуле-1», однако спустя шесть гонок, после Гран-при Майами, его заменил Франко Колапинто.
Дуэн в 3-й раз за 3 дня разбил болид в одном повороте на тестах «Супер-Формулы»
