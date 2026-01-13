Зак Браун: «Норрис и Пиастри боролись за титул вплоть до финальной гонки – это все, что нужно знать о подходе «Макларена» к гонкам»

В «Макларене» подвели итоги относительно «правил папайи».

Исполнительный директор «Макларена» считает, что команда достигла своей цели с точки зрения применения «правил папайи», обеспечив обоим пилотам равные возможности в борьбе за титул в сезоне-2025.

«Судьба чемпионата в итоге решилась в самом конце, на последних кругах финальной гонки сезона. Это, безусловно, держало нас в напряжении – но мы бы не стали ничего менять.

Оскар [Пиастри] и Ландо [Норрис] подталкивали друг друга к достижению новых высот. Они яростно боролись, но всегда придерживались справедливости. Это была напряженная, драматичная и местами изматывающая борьба.

Но оба этих потрясающих таланта получили возможность побороться за титул вплоть до финальной гонки – это все, что нужно знать о подходе «Макларена» к гонкам.

Эта культура, свобода честно и уважительно бороться с напарником, уходит корнями в саму ДНК «Макларена ». Нам пришлось приложить невероятные усилия, чтобы обеспечить борьбу наших пилотов в последней гонке. И после финиша в Абу-Даби вы могли заметить, какое взаимное уважение они проявляют друг к другу», – сказал Браун.

