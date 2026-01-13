Бывший пилот «Ф-1» Пиццония был арестован в США

В США арестовали экс-пилота «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Антонио Пиццония был арестован властями США после инцидента в Техасе. Бразилец был условно-досрочно освобожден после внесения залога.

Сообщается, что причиной ареста стало происшествие после картинговой гонки, когда между сыном Пиццонии и отцом другого гонщика возник спор. Антонио вмешался и напал на последнего.

Пиццония провел в «Ф-1» три неполных сезона в 2003-2005 годах за «Ягуар» и «Уильямс».

Видели вихрь песка из колеса внедорожника на «Дакаре»? Вот как работает это чудо!

