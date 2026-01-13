Марцин Будковский: «Каждому фанату «Ф-1» было очень больно наблюдать за вылетами Хэмилтона после первого сегмента»

Экс-босс «Альпин» убежден, что Хэмилтон заслуживает уважения.

Бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковский рассказал, насколько его удивили трудности Льюиса Хэмилтона в 2025-м.

«Когда пилот переходит в другую команду, ты ждешь, что поначалу ему будет непросто. Мы видели это на примере других гонщиков в прошлых сезонах. Мы также знаем, что Шарль [Леклер] очень, очень быстр, особенно это касается темпа на быстром круге. А Льюис, вероятно, не лучший в этом вопросе.

Хэмилтон хорош, но он уже не показывает весь свой максимум, так что его трудности в квалификациях были ожидаемы – но все равно все это удивляет. Первая часть сезона была лучше второй. У него была победа в спринте в Китае, которая вдохновляла. Были взлеты и падения, проблемы со сцеплением.

Думаю, каждому фанату «Ф-1», независимо от того, болеет ли он за Льюиса или нет, было очень больно смотреть последние три гонки сезона, наблюдать за вылетами Хэмилтона после первого сегмента. Нужно уважать этого парня и его достижения в этом спорте», – считает Будковский.

