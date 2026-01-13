Изак Аджар: «Если есть хоть один шанс победить, Ферстаппен выиграет гонку»

Аджар восхитился выступлениями Ферстаппена.

Новичок «Ред Булл» Изак Аджар с восторгом высказался о напарнике Максе Ферстаппене.

«Так круто. Мне всего 21 год, я начал выступать в «формульных» сериях в 2019-м, а у меня в напарниках лучший пилот пелотона. Это огромная, огромная привилегия.

Просто как он финишировал так близко относительно чемпиона [сезона-2025] без лучшего болида? Были гонки, где условия становились очень тяжелыми, и Максу всегда удавалось принести результат. Его способность… Он всегда оказывается в третьем сегменте квалификации, ему всегда удается улучшить темп.

Если есть хоть какая-то возможность, хоть один шанс из 10 миллионов сценариев, при котором Макс победит – то он выиграет гонку», – отметил Аджар.

