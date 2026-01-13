Зак Браун: «Уроки 2025-го помогут «Макларену» лучше подготовиться к следующему сезону»

В «Макларене» уверены, что смогут стать сильнее в сезоне-2026.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун высказался об итогах прошедшего сезона и рассказал об ожиданиях от следующего.

«В последний год перед сменой регламента борьба была яростнее, чем прежде – но нам она понравилась. Были напряженные моменты, и мы явно допустили несколько ошибок, которые сыграли на руку нашим соперникам – что важно признать. Но мы быстро с этим справились, получив ценные уроки, которые помогли команде стать лучше.

Мы гонщики и уже давно работаем в этом спорте, чтобы понимать: может произойти всякое дерьмо – это часть игры. Важно то, как вы реагируете на ситуации подобного рода, стараясь помогать пилотам двигаться вперед.

Когда мы ошибаемся, то берем за это ответственность. В сложных ситуациях мы действуем прямо, открыто и конструктивно, чтобы убедиться в том, что дальше мы станем сильнее и более сплоченными.

Уроки, которые мы выучили в прошлом году, а их было немало, стали частью нашего стабильного прогресса и, без сомнений, позволят нам лучше подготовиться [к 2026-му]. Мы относительном молодая команда, но мы быстро учимся – и мы возвращаемся с энергией и целеустремленностью. Чемпионаты выигрываются за счет умения команды работать под давлением – и я горжусь тем, как мы справились с этими трудностями», – заявил Браун.

