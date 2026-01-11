  • Спортс
  • Джок Клиа: «Не вижу причин, по которым Бермэн не смог бы стать чемпионом «Ф-1» в будущем»
1

Джок Клиа: «Не вижу причин, по которым Бермэн не смог бы стать чемпионом «Ф-1» в будущем»

Клиа видит у Бермэна потенциал чемпиона «Ф-1».

Бывший главный гоночный инженер «Феррари» и руководитель молодежной Академии Джок Клиан поделился мнением о перспективах Оливера Бермэна в «Формуле-1».

Клиа заявил, что видит в пилоте «Хааса» чемпионский потенциал.

Прошлый сезон Бермэн закончил с 41 очком, опередив своего напарника Эстебана Окона.

«Думаю, что в условиях нового регламента хорошие гонщики продолжат здорово себя проявлять. И я считаю, что Оливер Бермэн в предстоящем сезоне должен показать себя очень хорошо.

Должен сказать, что на стартовой решетке «Ф-1» сейчас есть сразу несколько гонщиков, чьи возможности я плохо знаю. Я знаком с Оскаром Пиастри, я никогда не общался с Ландо Норрисом, а еще в прошлом сезоне я был очень впечатлен Изаком Аджаром, потому что я правда не ожидал от него настолько хороших выступлений. Но в целом [говоря о молодых пилотах] новые правила должны сыграть в пользу Бермэна, помочь ему продемонстрировать свои сильные стороны.

Хотя судить пока рано. Но помню, говорил ли я в прошлом то же самое в отношении Шарля Леклера, но я не вижу причин, по которым Бермэн не смог бы стать чемпионом «Ф-1» в будущем. Когда ты работаешь с молодыми гонщиками, то довольно быстро понимаешь, насколько они хороши. Ты можешь видеть хорошего гонщика, но при этом понимать, что чемпионом он не станет.

Однако в случае с Бермэном я пока не видел ничего, что позволило бы мне понять, что он не сможет стать чемпионом. На данный момент он справился со всеми трудностями, с которыми столкнулся. Он ужасно начал прошлый сезон, ему нужно было многому учиться, и по ходу чемпионата он показал, что может быстро это делать и насколько он может быть хорош. Эстебана Окона явно не назовешь любителем, но Бермэн в итоге стал стабильно немного быстрее него», – рассказал Клиа.

Кто из пилотов «Ф-1» отработал зарплату в 2025-м? Есть сюрпризы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Джок Клиа
