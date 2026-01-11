Дэймон Хилл: «Аджару нужно будет принять, что главный в «Ред Булл» – Ферстаппен»

Хилл оценил перспективы Аджара в «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о том, что ждет Изака Аджара в «Ред Булл», которому предстоит провести следующий сезон будучи напарником Макса Ферстаппена .

«Аджару нужно будет принять тот факт, что главный в этой команде – Макс Ферстаппен, в то время как сам Аджар там ради оказания поддержки. И вопрос в том, сможет ли он, как гонщик, это принять.

Потому что сделал бы Макс то же самое на его месте? Нет. Другими словами, вопрос в том, сделан ли ты из чемпионского теста, если ты готов принять статус второго номера?

Если Аджар хочет справиться со своей задачей в «Ред Булл », ему нужно смотреть на это с несколько иной точки зрения. Он должен сказать себе, что он здесь, чтобы стать сильнее, чтобы учиться – и чтобы в итоге получить шанс стать первым номером в будущем, может быть в какой-то другой команде», – рассказал Хилл.

