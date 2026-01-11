  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дэймон Хилл: «Аджару нужно будет принять, что главный в «Ред Булл» – Ферстаппен»
7

Дэймон Хилл: «Аджару нужно будет принять, что главный в «Ред Булл» – Ферстаппен»

Хилл оценил перспективы Аджара в «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о том, что ждет Изака Аджара в «Ред Булл», которому предстоит провести следующий сезон будучи напарником Макса Ферстаппена.

«Аджару нужно будет принять тот факт, что главный в этой команде – Макс Ферстаппен, в то время как сам Аджар там ради оказания поддержки. И вопрос в том, сможет ли он, как гонщик, это принять.

Потому что сделал бы Макс то же самое на его месте? Нет. Другими словами, вопрос в том, сделан ли ты из чемпионского теста, если ты готов принять статус второго номера?

Если Аджар хочет справиться со своей задачей в «Ред Булл», ему нужно смотреть на это с несколько иной точки зрения. Он должен сказать себе, что он здесь, чтобы стать сильнее, чтобы учиться – и чтобы в итоге получить шанс стать первым номером в будущем, может быть в какой-то другой команде», – рассказал Хилл.

Кто из пилотов «Ф-1» отработал зарплату в 2025-м? Есть сюрпризы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: подкаст Stay on Track
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoДэймон Хилл
logoИзак Аджар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дакар-2026. 9-й этап. Рома вышел в лидеры зачета внедорожников, Сандерс стал первым в зачете мотоциклов, ван ден Бринк удерживает 1-е место в зачете грузовиков
вчера, 18:45
Изак Аджар: «В детстве всегда болел за Сенну. Но по мере взросления все сильнее ценил то, чего добился Прост»
вчера, 17:57
Питер Уиндзор: «Перес строит из себя жертву»
вчера, 17:15
Джордж Расселл: «У Хэмилтона я научился умению поддерживать моральный дух команды даже в самые трудные времена»
вчера, 16:41
«Кадиллак» показал специальную ливрею для первых тестов в Барселоне
вчера, 15:53Фото
Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Ситуация Хэмилтона улучшаться не будет. Был бы рад, если бы он завершил карьеру»
вчера, 15:26
Дэймон Хилл: «Мы все надеемся, что Ньюи удалось построить для «Астон Мартин» ракету»
вчера, 14:44
Де Врис продолжит работать на симуляторе «Макларена»
вчера, 14:10
Гюнтер Штайнер: «Норрис в полной мере заслужил чемпионский титул»
вчера, 13:36
Стефано Доменикали: «Не стоит видеть только негатив, «Феррари» нужен план»
вчера, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00