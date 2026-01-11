Алекс Данн об уходе из программы «Макларена»: «Решение было моим»

Данн сам решил прекратить сотрудничество с «Маклареном».

Бывший юниор «Макларена» Алекс Данн, который провел прошлый сезон в «Формуле-1», высказался об уходе из молодежной программы британской команды.

Данн отметил, что сам решил прекратить сотрудничество с «Маклареном », поскольку считает, что сотрудничая с другой командой у него будут более высокие шансы на попадание в «Формулу-1».

После ухода из «Макларена» Данн, как считается, успел подписать предварительное соглашение с «Ред Булл », которое потом было аннулировано.

По информации нескольких изданий, сейчас Данн близок к тому, чтобы стать одним из юниоров «Альпин ».

«Для меня основным планом и главной задачей всегда оставалось попадание в «Формулу-1». И с учетом имевшихся у нас вариантов мы приняли то решение, которое бы максимально приближало меня к попаданию в «Ф-1».

Так что тут все просто, и на самом деле решение было моим. Когда мы с отцом обсуждали сложившуюся ситуацию и я все рассказал, это он не был уверен на все сто процентов. Хотя обычно уверен во всем именно он. Я считаю свое решение правильным и чувствую себя вполне комфортно. В долгосрочной перспективе оно должно оказаться правильным», – рассказал Данн.

