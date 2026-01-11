5

Алекс Данн об уходе из программы «Макларена»: «Решение было моим»

Данн сам решил прекратить сотрудничество с «Маклареном».

Бывший юниор «Макларена» Алекс Данн, который провел прошлый сезон в «Формуле-1», высказался об уходе из молодежной программы британской команды.

Данн отметил, что сам решил прекратить сотрудничество с «Маклареном», поскольку считает, что сотрудничая с другой командой у него будут более высокие шансы на попадание в «Формулу-1».

После ухода из «Макларена» Данн, как считается, успел подписать предварительное соглашение с «Ред Булл», которое потом было аннулировано.

По информации нескольких изданий, сейчас Данн близок к тому, чтобы стать одним из юниоров «Альпин».

«Для меня основным планом и главной задачей всегда оставалось попадание в «Формулу-1». И с учетом имевшихся у нас вариантов мы приняли то решение, которое бы максимально приближало меня к попаданию в «Ф-1».

Так что тут все просто, и на самом деле решение было моим. Когда мы с отцом обсуждали сложившуюся ситуацию и я все рассказал, это он не был уверен на все сто процентов. Хотя обычно уверен во всем именно он. Я считаю свое решение правильным и чувствую себя вполне комфортно. В долгосрочной перспективе оно должно оказаться правильным», – рассказал Данн.

Кто из пилотов «Ф-1» отработал зарплату в 2025-м? Есть сюрпризы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoАльпин
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
Алекс Данн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дакар-2026. 9-й этап. Рома вышел в лидеры зачета внедорожников, Сандерс стал первым в зачете мотоциклов, ван ден Бринк удерживает 1-е место в зачете грузовиков
вчера, 18:45
Изак Аджар: «В детстве всегда болел за Сенну. Но по мере взросления все сильнее ценил то, чего добился Прост»
вчера, 17:57
Питер Уиндзор: «Перес строит из себя жертву»
вчера, 17:15
Джордж Расселл: «У Хэмилтона я научился умению поддерживать моральный дух команды даже в самые трудные времена»
вчера, 16:41
«Кадиллак» показал специальную ливрею для первых тестов в Барселоне
вчера, 15:53Фото
Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Ситуация Хэмилтона улучшаться не будет. Был бы рад, если бы он завершил карьеру»
вчера, 15:26
Дэймон Хилл: «Мы все надеемся, что Ньюи удалось построить для «Астон Мартин» ракету»
вчера, 14:44
Де Врис продолжит работать на симуляторе «Макларена»
вчера, 14:10
Гюнтер Штайнер: «Норрис в полной мере заслужил чемпионский титул»
вчера, 13:36
Стефано Доменикали: «Не стоит видеть только негатив, «Феррари» нужен план»
вчера, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00