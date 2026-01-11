Дакар-2026. Экстрем выиграл 7-й этап и догоняет Аль-Аттия в классе внедорожников, Ван ден Бринк лидирует в классе грузовиков

Завершился 7-й этап марафона «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.

Маттиас Экстрем («Форд») выиграл спецучасток и в общем зачете в категории внедорожников вышел на второе место, сократив отставание от Нассера Аль-Аттия («Дачиа») до 4 минут 47 секунд.

В мотоциклах победу одержал Лучано Бенавидес («КТМ»). Лидерство в зачете осталось за Даниэлем Сандерсом («КТМ»).

Жереми Гонсалес Фериоли («Кан-Ам») стал победителем этапа в категории мотовездеходов. Брок Хигер продолжает удерживать первую строчку.

Вайдотас Жала («Ивеко») выиграл участок в категории грузовиков, Митчел ван ден Бринк («ММ Текнолоджи») продолжает лидировать.

Ралли Дакар

11 января 2026 года

7-й этап

Внедорожники

1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») – 3:44.22

2. Жоао Феррейра (Португалия, «Тойота») +4.27

3. Митч Гатри (США, «Форд») +4.55

4. Тоби Прайс (США, «Тойота») +5.01

6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +5.27

9. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +6.01

10. Нани Рома (Испания, («Форд») +6.36

11. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +7.24

13. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +8.35

19. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +11.47

Положение после 7-го этапа

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 28:10.15

2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +4.47

3. Нани Рома (Испания, «Форд») +7.15

4. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +7.21

5. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +10.26

6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +15.39

9. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +24.39

67. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +6:47.06

Мотоциклы

1. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 4:00.56

2. Эдгар Кане (Испания, «КТМ») +4.47

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +4.57

Положение после 7-го этапа

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 28:47.31

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.25

3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +4.40

Мотовездеходы SSV

1. Жереми Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») – 4.32,58

2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +0.07

3. Жоао Монтейру (Португария, «Кан-Ам») +0.09

Положение после 7-го этапа

1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 31:42.13

2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +40.43

3. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +44.15

Грузовики

1. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») – 4:27.24

2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +1.23

3. Мартин Мацик (Чехия, «ММ» Текнолоджи») +4.58

6. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +13.17

Положение после 7-го этапа

1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 32:44.49

2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +27.05

3. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +33.02

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +34.16

