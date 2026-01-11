  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дакар-2026. Экстрем выиграл 7-й этап и догоняет Аль-Аттия в классе внедорожников, Ван ден Бринк лидирует в классе грузовиков
0

Дакар-2026. Экстрем выиграл 7-й этап и догоняет Аль-Аттия в классе внедорожников, Ван ден Бринк лидирует в классе грузовиков

Завершился 7-й этап марафона «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.

Маттиас Экстрем («Форд») выиграл спецучасток и в общем зачете в категории внедорожников вышел на второе место, сократив отставание от Нассера Аль-Аттия («Дачиа») до 4 минут 47 секунд.

В мотоциклах победу одержал Лучано Бенавидес («КТМ»). Лидерство в зачете осталось за Даниэлем Сандерсом («КТМ»).

Жереми Гонсалес Фериоли («Кан-Ам») стал победителем этапа в категории мотовездеходов. Брок Хигер продолжает удерживать первую строчку.

Вайдотас Жала («Ивеко») выиграл участок в категории грузовиков, Митчел ван ден Бринк («ММ Текнолоджи») продолжает лидировать.

Ралли Дакар

11 января 2026 года

7-й этап

Внедорожники

1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») – 3:44.22

2. Жоао Феррейра (Португалия, «Тойота») +4.27

3. Митч Гатри (США, «Форд») +4.55

4. Тоби Прайс (США, «Тойота») +5.01

6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +5.27

9. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +6.01

10. Нани Рома (Испания, («Форд») +6.36

11. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +7.24

13. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +8.35

19. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +11.47

Положение после 7-го этапа

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 28:10.15

2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +4.47

3. Нани Рома (Испания, «Форд») +7.15

4. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +7.21

5. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +10.26

6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +15.39

9. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +24.39

67. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +6:47.06

Мотоциклы

1. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 4:00.56

2. Эдгар Кане (Испания, «КТМ») +4.47

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +4.57

Положение после 7-го этапа

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 28:47.31

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.25

3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +4.40

Мотовездеходы SSV

1. Жереми Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») – 4.32,58

2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +0.07

3. Жоао Монтейру (Португария, «Кан-Ам») +0.09

Положение после 7-го этапа

1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 31:42.13

2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +40.43

3. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +44.15

Грузовики

1. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») – 4:27.24

2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +1.23

3. Мартин Мацик (Чехия, «ММ» Текнолоджи») +4.58

6. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +13.17

Положение после 7-го этапа

1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 32:44.49

2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +27.05

3. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +33.02

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +34.16

Дакар-2026. Аль-Аттия стал победителем 6-го этапа и вышел в лидеры класса внедорожников, Ван ден Бринк вернулся на 1-е место в грузовиках

Расписание этапов «Дакара-2026»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Дакара»
logoралли Дакар
Мартин Мацик
ралли-рейды
ИВЕКО
Кан-Ам
logoФорд
logoСебастьян Леб
logoНассер Аль-Аттия
КТМ
Денис Кротов
Маттиас Экстрем
результаты
Хоан Нани Рома
Тойота WRC
Тоби Прайс
logoКарлос Сайнс-старший
Рикки Брейбек
Алеш Лопрайс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дакар-2026. 9-й этап. Рома вышел в лидеры зачета внедорожников, Сандерс стал первым в зачете мотоциклов, ван ден Бринк удерживает 1-е место в зачете грузовиков
вчера, 18:45
Изак Аджар: «В детстве всегда болел за Сенну. Но по мере взросления все сильнее ценил то, чего добился Прост»
вчера, 17:57
Питер Уиндзор: «Перес строит из себя жертву»
вчера, 17:15
Джордж Расселл: «У Хэмилтона я научился умению поддерживать моральный дух команды даже в самые трудные времена»
вчера, 16:41
«Кадиллак» показал специальную ливрею для первых тестов в Барселоне
вчера, 15:53Фото
Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Ситуация Хэмилтона улучшаться не будет. Был бы рад, если бы он завершил карьеру»
вчера, 15:26
Дэймон Хилл: «Мы все надеемся, что Ньюи удалось построить для «Астон Мартин» ракету»
вчера, 14:44
Де Врис продолжит работать на симуляторе «Макларена»
вчера, 14:10
Гюнтер Штайнер: «Норрис в полной мере заслужил чемпионский титул»
вчера, 13:36
Стефано Доменикали: «Не стоит видеть только негатив, «Феррари» нужен план»
вчера, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября 2025, 07:00