Дакар-2026. Экстрем выиграл 7-й этап и догоняет Аль-Аттия в классе внедорожников, Ван ден Бринк лидирует в классе грузовиков
Завершился 7-й этап марафона «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.
Маттиас Экстрем («Форд») выиграл спецучасток и в общем зачете в категории внедорожников вышел на второе место, сократив отставание от Нассера Аль-Аттия («Дачиа») до 4 минут 47 секунд.
В мотоциклах победу одержал Лучано Бенавидес («КТМ»). Лидерство в зачете осталось за Даниэлем Сандерсом («КТМ»).
Жереми Гонсалес Фериоли («Кан-Ам») стал победителем этапа в категории мотовездеходов. Брок Хигер продолжает удерживать первую строчку.
Вайдотас Жала («Ивеко») выиграл участок в категории грузовиков, Митчел ван ден Бринк («ММ Текнолоджи») продолжает лидировать.
Ралли Дакар
11 января 2026 года
7-й этап
Внедорожники
1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») – 3:44.22
2. Жоао Феррейра (Португалия, «Тойота») +4.27
3. Митч Гатри (США, «Форд») +4.55
4. Тоби Прайс (США, «Тойота») +5.01
6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +5.27
9. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +6.01
10. Нани Рома (Испания, («Форд») +6.36
11. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +7.24
13. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +8.35
19. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +11.47
Положение после 7-го этапа
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») – 28:10.15
2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +4.47
3. Нани Рома (Испания, «Форд») +7.15
4. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +7.21
5. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +10.26
6. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +15.39
9. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +24.39
67. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +6:47.06
Мотоциклы
1. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 4:00.56
2. Эдгар Кане (Испания, «КТМ») +4.47
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +4.57
Положение после 7-го этапа
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 28:47.31
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.25
3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +4.40
Мотовездеходы SSV
1. Жереми Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») – 4.32,58
2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +0.07
3. Жоао Монтейру (Португария, «Кан-Ам») +0.09
Положение после 7-го этапа
1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 31:42.13
2. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +40.43
3. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +44.15
Грузовики
1. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») – 4:27.24
2. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +1.23
3. Мартин Мацик (Чехия, «ММ» Текнолоджи») +4.58
6. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +13.17
Положение после 7-го этапа
1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») – 32:44.49
2. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») +27.05
3. Вайдотас Жала (Литва, «Ивеко») +33.02
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +34.16
