Гельмут Марко: «Ферстаппен и Риндт очень похожи в стиле пилотажа и стремлении всегда атаковать на пределе»

Марко провел параллели между Ферстаппеном и Риндтом.

Бывший советник «Ред Булл » Гельмут Марко рассказал о том, что среди гонщиков прошлого Макс Ферстаппен по скорости и особенностям пилотажа больше всего напоминает ему Йохена Риндта .

Йохен Риндт погиб в аварии в практике перед Гран-при Италии 1970 года – и несмотря на свою гибель стал чемпионом того года, опередив финишировавшего вторым Жаки Икса.

«Визуально Риндт кардинально отличался от Макса. Как мне кажется, Макс больше похож на элегантного и молодого «любимого зятя», Риндт же постоянно расхаживал с сигаретой в зубах. Однако, в чем они очень похожи, так это в стиле пилотажа и стремлении всегда атаковать на пределе.

В то же время Макс всегда знает, чего хочет. И при первом же взгляде на него вы понимаете, что он сделает все, чтобы этого добиться. Риндт был более авантюрным гонщиком, полностью преданным своему делу, но у него был не такой аналитический склад ума, как у Макса.

С другой стороны, в те времена в «Ф-1» не было никаких симуляторов и сенсоров. И ключевое значение имело то, что гонщик «чувствует пятой точкой». Сегодня же, если ты оказался за рулем не самой быстрой машины, тебе не поможет даже величайший талант гонщика.

При этом Макс уже показывал, что способен побеждать за рулем не идеальной машины – благодаря невероятному чувству контроля болида большому опыту, потому что он очень многому научился. В том же 2021 году Хэмилтон был лучшим экспертом в работе с шинами – теперь же Макс тоже стал настоящим мастером в данной области.

Если же проводить сравнения эпох, то мне кажется, что Макс был бы больше готов выступать в «Ф-1» в 1970-х, чем Йохен в современной «Ф-1». Потому что Йохен точно не стал бы сидеть и часами анализировать данные», – рассказал Марко.

