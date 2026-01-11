Технический директор «Астон Мартин»: «У команды есть все необходимое, чтобы добиться отличного результата. Провал недопустим»

В «Астон Мартин» оценили перспективы команды в новом сезоне.

Технический директор «Астон Мартин » Энрико Кардиле выразил уверенность в том, что команда хорошо проведет предстоящий сезон – первый после смены технического регламента.

«Разумеется, старт нового сезона ожидается с волнением. И речь не только о нашей машине. Я с нетерпением жду возможности увидеть на трассе болиды всех десяти команд, посмотреть на их скорость, оценить возможности «Астон Мартин» – понять, нужно ли нам продолжать работу ради сохранения преимущества, либо же трудиться над тем, чтобы догнать конкурентов.

Уверен, у «Астон Мартин» все будет хорошо. Не знаю только, когда именно – может в первой гонке сезона, а может в седьмой или еще позже. Но мы сосредоточены на работе и уверены в том, что в итоге все будет хорошо. У «Астон Мартин» есть все необходимое, чтобы добиться отличного результата и выполнить свою работу, провал недопустим», – рассказал Кардиле.

Первый болид радикально новой «Ф-1» уже на трассе. Ого, так рано?!