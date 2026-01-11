  • Спортс
  Управляющий директор «Альпин»: «Обеспечим Колапинто всю необходимую поддержку»
Управляющий директор «Альпин»: «Обеспечим Колапинто всю необходимую поддержку»

В «Альпин» верят в Колапинто.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен уверен в том, что Франко Колапинто сможет добиваться хороших результатов в новом сезоне, если болид французской команды окажется достаточно быстрым.

Колапинто в прошлом сезоне заменил Джека Дуэна, начиная с 7-го этапа сезона, но в итоге не сумел заработать ни одного очка.

«Франко все еще очень молод. Мы неоднократно видели, как молодые гонщики могут оказаться в тяжелой ситуации, так бывает – нужно это преодолеть и продолжать идти этим путем.

В некоторых гонках прошлого сезона не уступал в скорости Пьеру Гасли, а в некоторых оказывался быстрее. Ему нужно продолжать развиваться, и мы обеспечим Франко всю необходимую поддержку – вне зависимости от того, будет ли он быстрее Пьера или же будет близок к нему по скорости.

При этом «Альпин» важно то, чтобы очки зарабатывали оба пилота команды. Суровая правда в том, что [в прошлом сезоне] наша машина была недостаточно быстрой, чтобы зарабатывать очки. И я считаю, что оба наших гонщика способны выступать намного лучше относительно возможностей, которые давала им прошлогодняя машина.

Когда болид быстр и работает хорошо, оба наших гонщика способны добиваться результата и выжимать из машины ее максимум. И нам нужно, чтобы новая машина оказалась намного лучше прошлогодней – тогда мы увидим, на что наши пилоты способны на самом деле», – рассказал Нильсен.

Первый болид радикально новой «Ф-1» уже на трассе. Ого, так рано?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
