Себастьян Буэми: «Некоторые решения Марко изменили «Ф-1» и автоспорт»

Буэми оценил влияние Марко на развитие «Ф-1».

Пилот симулятора «Ред Булл» Себастьян Буэми отметил вклад Гельмута Марко в развитие «Формулы-1».

По мнению Буэми, некоторые решения теперь уже бывшего советника «Ред Булл» оказали непосредственное влияние на изменения, которые произошли в гонках в последние годы.

«Марко – один из тех, чьи правильные решения помогли сформироваться команде «Ред Булл». Лично я далеко не всегда соглашался с его решениями, но с большим уважением отношусь ко всему, что он сделал и чего добился.

Марко делал вещи, которые до него не делал никто – например, посадил Макса Ферстаппена за руль болида в 16 лет. Очень рано повысил Себастьяна Феттеля, да и меня тоже. Раньше брать в команды гонщиков в столь юном возрасте было не принято, а сейчас это норма.

То есть посмотрите на «Мерседес» и Андреа Кими Антонелли. Не думаю, что они бы решились на такое, если бы до этого то же самое уже не сделал Гельмут. Так что да, некоторые решения Марко изменили автоспорт, как мне кажется», – рассказал Буэми.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
