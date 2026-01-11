Серхио Перес: «Если бы Хэмилтон не перешел в «Мерседес», то шанс бы появился у меня»

Перес мог перейти в «Мерседес» вместо Хэмилтона.

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес рассказал, что в 2013 году имел теоретическую возможность оказаться в «Мерседесе».

По словам Переса, его кандидатуру всерьез бы рассмотрели в «Мерседесе », если бы не уговорили на переход Льюиса Хэмилтона – чье место в «Макларене» в итоге и занял мексиканский гонщик.

«Ситуация развивалась очень быстро. В тот момент я был самым востребованным гонщиком в пелотоне – что обычно и случается, когда молодому пилоту быстро удается добиться хороших результатов. Такого гонщика хотят заполучить все команды, потому что не знают, каковы могут быть его предельные возможности.

Так что у меня было три варианта с тремя топ-командами. Одна из них, очевидно, это «Феррари» – потому что именно благодаря «Феррари» я изначально попал в «Формулу-1», будучи членом молодежной Академии. И логично было бы и дальше идти этим путем – но «Феррари» не могла предоставить мне место в команде раньше 2014 года.

Я же был очень молод и отчаянно стремился добиться успеха. И тут из ниоткуда возник этот вариант [с «Маклареном»]. Хотя я не думал, что у меня когда-нибудь вообще будут шансы оказаться в составе «Макларена» или «Ред Булл » – потому что всегда старались прежде всего продвигать пилотов из собственных молодежных программ.

И тут у меня появился вариант с «Маклареном». В «Макларене» нервничали, потому что Льюис Хэмилтон решил уйти. И если бы Льюис не перешел в «Мерседес», то шанс перейти туда был бы у меня. В итоге в «Макларене» были очень убедительны, и я подписал контракт с ними», – рассказал Перес.

