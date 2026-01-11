Марцин Будковский о слухах про уход Пиастри из «Макларена»: «Вы бы покинули команду, у которой два титула подряд? Вероятно, нет»

Экс-босс «Альпин» высказался о будущем Пиастри.

Бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковский прокомментировал рассуждения о возможном уходе Оскара Пиастри из «Макларена ».

«Думаю, лагерь Оскара менее доволен итогами сезона, чем лагерь Ландо [Норриса]. Очевидно, после чемпионата это не изменится. Но действительность заключается в следующем: вы бы покинули команду, которая дважды подряд выиграла титул [в Кубке конструкторов] с двигателем «Мерседеса»? Вероятно, нет.

Мне кажется, все будет зависеть от того, как сложится 2026-й. Если «Макларен» окажется недостаточно конкурентоспособен или если обострится борьба между Оскаром и Ландо, то в таком случае я могу представить уход Оскара.

Уверен, Марк Уэббер уже начал вести переговоры, что нормально – это его работа как менеджера. У Оскара будут варианты и время, чтобы их изучить. Думаю, пока слишком рано об этом говорить.

Все находятся в режиме ожидания, желая увидеть, как сложится 2026-й. Вопрос о перестановках, вероятно, поднимется ближе к середине сезона», – считает Будковский.

