Джонатан Уитли: «Никогда не думал, что стану руководителем команды «Ф-1»

Уитли рассказал об ощущениях от работы на должности руководителя команды «Ф-1».

Руководитель «Ауди » Джонатан Уитли признал, что никогда не планировал становиться шефом команды «Формулы-1».

Прежде он занимал должность спортивного директора в «Ред Булл», откуда ушел в 2024 году.

«Всегда ли я собирался стать руководителем команды? Если бы это было так, то у меня была бы самая неудачная карьера в мире, ведь у меня ушло 34 года на то, чтобы попасть на эту должность.

Тогда командами руководили Рон Деннис , Флавио Бриаторе , Лука ди Монтедземоло. Мысль, что ты можешь стать руководителем, казалась невообразимой. Мне в целом просто нравилось работать в команде.

Я никогда не думал о себе как о том, кто собирается сделать следующий шаг. Просто наслаждался каждым днем в «Формуле-1». Мне очень повезло, что люди посчитали меня способным сделать этот самый шаг вперед. Иногда в карьере случаются очень важные звонки – и это был один из них», – рассказал Уитли.

