Джеймс Воулз: «Уверен, «Мерседес» будет очень силен в 2026-м. У «Уильямса» же нет таких возможностей и средств»
Руководитель «Уильямса» и бывший стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз считает, что его прошлая команда способна достичь успеха при новом регламенте.
«Я на 100 процентов уверен, что если в Бракли в чем-то и хороши, так это в работе при смене регламента. По-моему, это очевидно. «Мерседес» очень хорошо справляется с такими ситуациями.
Я сделал все необходимое, чтобы наша команда [«Уильямс»] продолжала развиваться для достижения чемпионского уровня, но у нас нет тех же возможностей и средств, что у «Мерседеса». Так что тут все очень просто.
Пока в «Мерседесе» дорабатывали машину в условиях новых правил и стремились правильно истолковать регламент, я больше полагался на заложение фундамента, а также старался уделить время разработке машины 2026 года. Уверен, «Мерседес» будет очень силен», – сказал Воулз.
