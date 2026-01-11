Ландо Норрис о финале сезона-2025: «Думал, что все пройдет хаотично. Но когда сел в болид, почувствовал, что готов»

Норрис заявил, что чувствовал готовность перед финалом сезона-2025.

Пилот «Макларена » рассказал об ощущениях, которые испытывал перед финальной гонкой сезона-2025 в Абу-Даби , где в итоге взял титул.

«В течение недели, предшествовавшей главной гонке в моей жизни, я не знал, как себя чувствовать, как себя вести и каким вообще быть. Не знал, должен ли я испытывать чувство восторга или страха. Думал, что буду нервничать, ведь я переживаю каждую гонку, каждую квалификацию – ну, это все знают.

Я думал, что все пройдет очень хаотично. Но когда я сел в болид, то почувствовал, что готов. Я был очень спокоен. Как будто это очередной день в офисе. Я был готов. Я понимал: вот и все, время пришло», – сказал Норрис .

Первый болид радикально новой «Ф-1» уже на трассе. Ого, так рано?!

