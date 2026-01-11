Джок Клиа: «Леклер – единственный, кто способен бороться с Ферстаппеном»

Бывший инженер «Феррари» назвал достойного соперника для Ферстаппена.

Бывший главный инженер «Феррари » по производительности Джок Клиа убежден, что Шарль Леклер – единственный, кто способен составить серьезную конкуренцию Максу Ферстаппену.

«Я ничего не знаю о Максе Ферстаппене , и это немного расстраивает, ведь со стороны он кажется очень большим талантом. Если попробовать подсчитать, насколько он быстрее других гонщиков «Ред Булл » и «Рейсинг Буллз», то как сторонний наблюдатель вы ничего не поймете – все просто не сходится.

Невольно приходишь к выводу, что Макс действительно особенный. Его выступления в конце 2025-го были просто невероятными. Он олицетворяет тот уровень, к которому должны стремиться все остальные.

Не думаю, что такими словами я принижаю Ландо Норриса. Вероятно, Ландо и сам знают, что ему все еще есть куда расти и что в следующем сезоне он станет сильнее, увереннее с единицей на его машине. Но ему все еще нужно стать лучше, чтобы достичь уровня Макса.

Шарль может стать чемпионом. Если посмотреть на его выступления в прошедшем году – не хочу обидеть «Макларен » – то думаю, что прямо сейчас Леклер – единственный, кто способен бороться с Ферстаппеном.

Это может показаться несправедливым по отношению к Ландо Норрису и Оскару Пиастри, которые борются на том же уровне. Но если бы у меня было два болида и одно место занимал Макс, а на второе меня бы попросили взять того, то смог бы его одолеть – то я взял бы Шарля Леклера», – выказался Клиа.

Джок Клиа: «Романтик во мне был бы рад, если бы Ньюи построил «ракету» в «Астон Мартин»

