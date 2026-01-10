Оливер Бермэн: «У меня были глупые ситуации в 2025-м. Но я бы не стал исправлять совершенные ошибки»
Бермэн заявил, что ничего не изменил бы в сезоне-2025.
Пилот «Хааса» в ответе на вопрос, какой совет дал бы прошлому себе, подчеркнул, что не стал бы исправлять совершенные в 2025-м ошибки.
«Думаю, сказал бы сохранять мотивацию и целеустремленность, не позволять происходящему сломать себя. Ведь были моменты… Я мог бы сказать себе не обгонять [Карлоса] Сайнса во время красного флага в Монако. Но сказать-то легко.
У меня были глупые ситуации. Но я пытаюсь сказать, что не стал бы исправлять совершенные ошибки – ведь, думаю, они позволили мне научиться чему-то и стать лучше. Не уверен, что сейчас я был бы таким же, если бы не совершенные ранее ошибки», – отметил Бермэн.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
