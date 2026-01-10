Серхио Перес: «В 2024-м у «Ред Булл» не было времени, чтобы восстановить обновления моего болида. Весь фокус был на Ферстаппене»
Пилот «Кадиллака» поделился воспоминаниями о Гран-при Азербайджана 2024 года, где боролся за высокие позиции в составе «Ред Булл» – однако в итоге завершил заезд досрочно из-за аварии с тогдашним гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом.
«Команда установила на мой болид улучшенную версию днища, а также обновления, о которых просил Макс [Ферстаппен]. Как только у меня появилось новое днище, в практике в Баку я оказался на секунду быстрее всех остальных.
Все шло хорошо. Я квалифицировался… (Перес квалифицировался 4-м – Спортс’’) В общем, я боролся за победу в гонке. Я собирался выиграть ту гонку, но затем произошла авария с Сайнсом. На последнем круге болид был просто уничтожен.
Больше я то днище не использовал, поскольку у команды просто не было времени, чтобы его восстановить. Оставалось всего несколько гонок, развитие машины продолжалось – но весь фокус был на болиде Макса. С того момента я уступил в одной, двух, трех, четырех, пяти гонках. У меня больше не было такой хорошей машины.
Что бы могло случиться [если бы я получил обновления]? Кто знает… Но я уверен, что все случается не просто так», – сказал Перес.
Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена – самая неблагодарная работа в «Ф-1». В «Ред Булл» знали, что уничтожают пилотов»