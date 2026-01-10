  • Спортс
  • Джок Клиа: «Романтик во мне был бы рад, если бы Ньюи построил «ракету» в «Астон Мартин»
5

Джок Клиа: «Романтик во мне был бы рад, если бы Ньюи построил «ракету» в «Астон Мартин»

Бывший инженер «Феррари» надеется на успех Ньюи в 2026-м.

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа рассказал об ожиданиях от расстановки сил в «Ф-1» при новом регламенте.

«Я еще не решил, кто, на мой взгляд, лучше всех начнет сезон. Читал множество мнений – есть общая точка зрения, что «Мерседес» отлично справился, но я не знаю, был ли сделан такой вывод просто потому, что при прошлой смене моторного регламента они справились лучше всех.

С тех пор многое изменилось. Многие люди сменили место работы. Другие команды вынесли уроки из успеха «Мерседеса» в 2014-м. 

Был бы я рад, если бы «Астон Мартин» построил «ракету»? Романтик во мне сказал бы, что это была бы фантастика. Я бы сказал: «Ньюи снова это сделал». Но с другой стороны, нет. Нельзя сказать, что с «Астон Мартин» Эдриан снова сможет создать быстрейшую машину – это просто абсурд.

Не уверен, какое развитие событий я бы хотел увидеть. Здесь очень много всего – включая пилотов, которые будут играть ключевую роль с учетом того, какие средства окажутся в их распоряжении. Мне очень любопытно увидеть, как все интерпретируют новые правила и какая у всех будет реакция после первых гонок», – высказался Клиа.

Джок Клиа о трудностях Хэмилтона в «Феррари»: «У Шумахера ушло пять лет на то, чтобы выиграть первый титул со Скудерией»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
