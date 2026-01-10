Андреа Стелла: «Рад за Норриса. Титул – награда за его собственный путь. Ландо остался верен себе»

Стелла назвал особенность чемпионства Норриса.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла поделился эмоциями от титула Ландо Норриса в сезоне-2025.

«Рад за Ландо, поскольку этот результат – награда за его собственный путь, который в этом году значительно ускорился, несмотря на трудности в начале сезона.

Наш общий с Ландо взгляд на то, каким должен быть чемпион, заключается в том, что спортсмен обязан постепенно прогрессировать и при этом оставаться верным себе. Не нужно становиться кем-то другим, оглядываться на других. Важно сфокусироваться на тех аспектах, которые соответствуют нашему подходу, нашей личности, тому, кем мы действительно являемся.

Ландо стал лучше: и как личность, и с точки зрения реакции на внешние факторы – на то, что говорят в прессе. В современную эпоху соцсетей пилоты, спортсмены, чемпионы находятся под еще большим давлением, чем прежде. Тебе приходится постоянно развиваться, чтобы стать лучшей версией себя, даже несмотря на такое давление», – подчеркнул Стелла.

Норрис – редкий чемпион «Ф-1» без инстинкта убийцы. Упреки в слабости были напрасными?

