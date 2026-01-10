  • Спортс
  • Пьер Гасли о непопадании в «Ф-1» после титула в GP2: «Это было похоже на пощечину»
1

Гасли назвал решение «Ред Булл», которое воспринял как пощечину.

Пилот «Альпин» поделился воспоминаниями о дебюте в «Формуле-1» – в частности, француз отметил, что ему было неприятно не получить место в серии после чемпионства в GP2 (нынешней «Формуле-2») в 2016-м.

Пьер встретил начало сезона-2017 в качестве резервиста «Ред Булл». Он дебютировал в «Ф-1» в том же году на Гран-при Малайзии, заменив Даниила Квята в младшей команде – «Торо Россо» (нынешний «Рейсинг Буллз»).

«Это было трудно принять, ведь мне сказали, что если я выиграю GP2, то получу шанс в «Ф-1». Это было похоже на пощечину. Я подумал: «Хорошо, а что еще я должен сделать?» Я продолжил придерживаться того, что возможность появится.

Помню, в Малайзии я уже собирался лечь спать. Я был тогда резервистом в «Ред Булл». Гельмут [Марко, тогдашний советник команды] позвонил мне и сказал: «Готовься – в этот уик-энд выступаешь».

Получив шанс, я стал самым счастливым. Помню, как вышел на стартовую решетку с мыслями о том, что я получил возможность, что теперь все в моих руках: «У меня есть машины, команда, люди – теперь дело за мной».

В 2017-м я провел четыре-пять гонок (пять – Спортс’’), а затем начал сезон-2018. Во второй гонке в Бахрейне я стал 4-м, что вызвало огромный ажиотаж. Сразу после этапа в Будапеште Даниэль [Риккардо] объявил об уходе из «Ред Булл». Помню, я приехал в Грецию во время отпуска и удивился: «Вау, Даниэль уходит».

У «Ред Булл» были варианты в виде Карлоса Сайнса и меня. Выбирали между нами. Телефон зазвонил, и Гельмут сказал: «Что ж, будешь пилотом «Ред Булл» с начала следующего сезона». После старта моего первого полноценного сезона в «Ф-1» прошло шесть месяцев», – рассказал Гасли.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
