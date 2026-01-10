Гюнтер Штайнер: «Мекьес принес в «Ред Булл» спокойствие. Это явно помогло Ферстаппену»
Штайнер оценил роль Мекьеса в «Ред Булл».
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, можно ли считать нового шефа «Ред Булл» Лорана Мекьеса главной причиной улучшения результатов команды во второй половине сезона-2025.
«Мне кажется, это было бы преувеличением. Конечно, Лоран принес спокойствие после хаоса, связанного с [Кристианом] Хорнером – но у машины и так был темп, ведь Лоран не мог ее ускорить всего за две недели. Он не настолько хорош.
Но уже одно только спокойствие в команде сыграло большую роль. Это явно помогло Максу Ферстаппену, поскольку коллектив уже не окружала постоянная драма каждую гонку. Вся команда наконец снова могла сконцентрироваться на важных вещах», – отметил Штайнер.
