1

Алекс Албон: «Новые машины будут менее естественными. Но это не так плохо»

Албон считает неплохими правила 2026 года.

Пилот «Уильямса» считает, что болиды 2026 года будут управляться неестественно с точки зрения ощущений от пилотажа.

«Я бы сказал, что новые машины будут менее естественными. На мой взгляд, это не так плохо. Что хорошо, мы все еще сможем атаковать выкладываясь на все 100 процентов. Но да, есть случаи, при которых двигатель новых болидов будет легче перегрузить, чем в ситуации с прошлым поколением.

В целом это неплохой регламент. Чем лучше становились болиды, тем сильнее ухудшалась ситуация с преследованием соперников и обгонами – потому и произошла смена регламента.

К сожалению, «Ф-1», технологии и интуиция превзошли некоторые идеи правил [2022 года]. Но меня это нисколько не смущает. Возможно, мой подход отличался, поскольку я рассматривал это как возможность вернуться в «Ф-1» в 2022-м», – сказал Албон.

Первый болид радикально новой «Ф-1» уже на трассе. Ого, так рано?!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoАлександр Албон
logoУильямс
регламент
logoФормула-1
