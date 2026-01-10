Дженсон Баттон: «Норрис не скрывает своих чувств. Думал, это станет причиной его поражения»

Баттон рассказал, почему сомневался в чемпионстве Норриса.

Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон признался, что не был уверен в титуле Ландо Норриса в сезоне-2025.

«Ландо не скрывает своих чувств. Должен признать, я думал, что это станет причиной его поражения.

Его талант не вызывает сомнений. У него просто потрясающая скорость. Я все еще отчетливо помню его первые тесты за «Макларен » в Венгрии. Он с самого начала был невероятно быстр», – сказал Баттон.

Кто из пилотов «Ф-1» отработал зарплату в 2025-м? Есть сюрпризы

