Дженсон Баттон: «Норрис не скрывает своих чувств. Думал, это станет причиной его поражения»
Баттон рассказал, почему сомневался в чемпионстве Норриса.
Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон признался, что не был уверен в титуле Ландо Норриса в сезоне-2025.
«Ландо не скрывает своих чувств. Должен признать, я думал, что это станет причиной его поражения.
Его талант не вызывает сомнений. У него просто потрясающая скорость. Я все еще отчетливо помню его первые тесты за «Макларен» в Венгрии. Он с самого начала был невероятно быстр», – сказал Баттон.
