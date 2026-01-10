Босс «Рейсинг Буллз»: «Лоусон хорошо вписывается в философию «Ред Булл». У него огромный потенциал»

В «Рейсинг Буллз» объяснили, почему довольны Лоусоном.

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз » Петер Байер рассказал, как Лиаму Лоусону удалось сохранить место в «Ф-1» по итогам сезона-2025.

«Мы знали его еще с того печально известного для в Зандворте (на Гран-при Нидерландов 2023 года Даниэль Риккардо попал в аварию в практике и повредил руку, вместо него в следующих гонках выступил Лоусон – Спортс’’). Он уже работал с нами в качестве резервиста и хорошо вписывался в команду.

Если говорить о темпе, то Лиам обрел стабильность – что было для нас самым важным. Это стало ключевым фактором, когда мы решили наградить его местом на следующий сезон.

Мы быстро привыкли к работе с ним [после понижения Лоусона из «Ред Булл» в начале 2025-го]. Это одна из сильных сторон нашей команды. Все понимают, что подобное может случиться. Поскольку мы взращиваем таланты, мы привыкли к изменениям – даже к тем, что происходят по ходу сезона.

Никто не паникует и не удивляется: «Боже мой! У нас новый пилот». Мы всегда спокойно реагируем. «Окей, хорошо. Вернем Лиама». Он хорошо вписывается в нашу философию. Он уже много лет входит в молодежную программу «Ред Булл ». В прошлом году он хорошо со всем справился.

Несмотря на понижение и наличие трудностей, с точки зрения гоночного темпа он был быстрее Изака [Аджара] в нескольких гонках. Нужно поработать над его квалификационным темпом, но потенциал огромен», – сказал Байер.

