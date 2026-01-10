Ральф Шумахер: «Хэмилтону не помешало бы заняться самоанализом»

Ральф Шумахер ответил на критику со стороны Хэмилтона.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер прокомментировал слова семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона .

Ранее пилота «Феррари» просили поделиться мнением о критике его выступлений за Скудерию (Ральф был одним из тех, кого не впечатлили результаты британца). По словам Хэмилтона, никто из его критиков не добился таких же высот в «Ф-1», как он сам: «Они даже не моего уровня».

Шумахер отчасти согласился с Льюисом.

«Мне кажется интересным это заявление о том, что его критикуют только те, кто никогда не был столь же успешен. В целом он прав – но ему бы не помешало заняться небольшим самоанализом», – отреагировал Ральф.

Хэмилтон мечтал создать суперкар с «Феррари» – проект отменили из-за провала в «Ф-1»

