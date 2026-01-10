Фернандо Алонсо о новом регламенте: «Предпочитаю не напрягать мозги и выигрывать гонки с 20-секундным отрывом»

Алонсо высказался о новых правилах «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » считает, что сможет адаптироваться к условиям нового регламента – в частности, к работе с батареей силовой установки, которая теперь будет отвечать за половину всей мощности.

«Всегда можно немного поиграться с теми средствами, что у тебя есть. В последнее время из-за того, что болиды стало сложнее преследовать, если ты хорошо квалифицировался, то мог сдержать оставшихся позади даже без темпа.

Я бы хотел обладать преимуществом в пять секунд. Чтобы позади меня не было машин. Но я не могу от них оторваться. Приходится по-разному использовать свой опыт, проявлять его в разных поворотах, чтобы меня не обогнали.

В следующем сезоне может сложиться такая же ситуация – но с использованием энергии, которую можно задействовать на разных участках трассы и получить неожиданные результаты. Но при использовании 200% своего мозга нельзя будет гордиться 7-м или 6-м местом.

Я предпочитаю не напрягать мозги и выигрывать гонки с 20-секундным отрывом», – отметил Алонсо .

