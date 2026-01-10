«Макларен» покажет ливрею для сезона-2026 9 февраля

В «Макларене» объявили дату презентации ливреи.

Команда «Макларен » последней заявила о дате презентации нового болида: она продемонстрирует ливрею для следующего сезона 9 февраля.

26-30 январе на трассе в Барселоне в закрытом формате пройдут первые предсезонные тесты.

Первый болид радикально новой «Ф-1» уже на трассе. Ого, так рано?!

