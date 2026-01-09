«Феррари» представила название нового болида – SF-26
В «Феррари» презентовали наименование машины 2026 года.
Команда «Феррари» опубликовала тизер названия болида для сезона-2026. Машина будет представлена в чемпионате как SF-26.
«Начинается новая эра – с SF-26», – написала Скудерия в соцсетях.
Видео: соцсети «Феррари»
Хэмилтон мечтал создать суперкар с «Феррари» – проект отменили из-за провала в «Ф-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Феррари»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости