Маттиа Бинотто о перспективах «Ауди»: «Если провести простые подсчеты, то можно увидеть, как долго Тодт вел «Феррари» к победам»

В «Ауди» сравнили свое положение с «Феррари» времен Тодта.

Босс проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто обсудил перспективы команды в чемпионате, вспомнив о временах в «Феррари », когда команду возглавлял Жан Тодт .

«У меня был опыт в «Феррари». Жан Тодт присоединился к команде в 1993-м и выиграл с ней первый титул [в Кубке конструкторов] в 1999-м. Если провести простые подсчеты, то можно увидеть, как долго Михаэль Шумахер, Жан Тодт и Росс Браун шли к победам.

Построение команды – это про количество людей и взаимодействие между ними, про оборудование, процесс, методологии, пространство, производство. Здесь очень много требований.

Мы часто сравниваем это с футболом. «Заубер » как частную команду не в чем винить – они хорошо выступали. Но вдруг, будучи участником третьей лиги, ты решаешь, что сможешь выиграть Лигу чемпионов. То, что команда переименована в «Ауди», не означает, что она выиграет Лигу чемпионов уже в следующем сезоне. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно определить свой путь, планы – а на это уйдет несколько сезонов», – сказал Бинотто.

Маттиа Бинотто: «Надеюсь, что «Ауди» сможет выиграть гонку до 2030-го»

