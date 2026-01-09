Болид «Бенеттона» Шумахера 1992 года продадут на аукционе. Его оценивают в 8,5 миллионов евро

Болид Шумахера будет продан на аукционе.

Болид «Бенеттона » B192-05 будет выставлен на онлайн-аукцион «Мировые иконы: Европа» домом Broad Arrow.

Машина примечательна тем, что на ней Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Бельгии 1992 года – что стало первой победой немца в «Формуле-1».

Примерная стоимость болида оценивается в 8,5 млн евро.

