Дэвид Култхард: «Макларен» может искренне считать, что не отдает предпочтение конкретному пилоту»

Култхард оценил отношения внутри «Макларена».

Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард поделился мнением о «правилах папайи» и возможном существовании фаворитизма в «Макларене ».

«Сложный вопрос, да? Конечно, в «Макларене» тут же ответили бы, что не отдают предпочтение какому-то конкретному пилоту. И это нормально, я понимаю. Они могут искренне так считать. Это, вероятно, не просто способ прекратить разговор, а искренняя вера команды.

Вот у меня один сын – но что, если у вас два ребенка… Должно быть, с одним вы более близки, чем с другим. И это норма, ведь все мы разные.

Ландо дольше знает команду. Если бы отношения не выстраивались с течением времени и если бы это не имело значения, то мы бы не использовали такое слово – «отношения». Вот как это устроено.

Так что я уверен, что с технической точки зрения они обеспечивают пилотов равными возможностями. Я искренне верю в «Макларен» и отдаю должное Заку [Брауну ] и Андреа Стелле , всей команде – с которой я работал. Признаю заслуги таких людей, как [главный конструктор] Роб Маршалл и [технический директор по аэродинамике] Питер Продрому. Они создали культуру, приносящую победы. За этим приятно наблюдать», – отметил Култхард.

