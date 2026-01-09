Джок Клиа: «Правила 2026 года не повторят ситуацию 2014-го»

Бывший инженер «Феррари» сравнил правила «Ф-1» 2026 года с регламентом 2014-го.

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа уверен, что новый регламент «Ф-1» не повторит судьбу правил 2014 года.

Тогда в чемпионате так же значительно изменились силовые установки, что в итоге закончилось абсолютным доминированием «Мерседеса».

«Следующий сезон будет захватывающим по нескольким причинам. Надеюсь, в 2026-м судьба титула тоже решится в последней гонке. Тройная борьба между [Ландо] Норрисом, [Оскаром] Пиастри и [Максом] Ферстаппеном в Абу-Даби была фантастикой.

В 2014-м все было по-другому. Мне кажется, события прошедшего сезона повлияли на отношение болельщиков к новым правилам: как будто бы стало очевидно, что нас ждет повторение ситуации 2014 года. Не думаю, что это так, потому что, на мой взгляд, созданы очень хорошие системы для контроля разницы в мощности силовых установок.

Посмотрим, как все сложится. Мы обсуждали это на протяжении всего прошлого года, и это одна из причин, почему спорт так хорошо себя чувствует. Ведь мы все обсуждаем», – отметил Клиа.

Джок Клиа о трудностях Хэмилтона в «Феррари»: «У Шумахера ушло пять лет на то, чтобы выиграть первый титул со Скудерией»

