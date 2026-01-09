Энтони Хэмилтон объявил о создании собственной гоночной серии

Отец Хэмилтона собирается запустить собственный гоночный чемпионат.

Энтони Хэмилтон – отец семикратного чемпиона «Ф-1» Льюиса – объявил, что создаст новую гоночную серию HybridV10, чтобы, по его словам, сделать автоспорт доступнее.

В данном «формульном» чемпионате будет две категории – HybridV10 и HybridV8. Планируется участие всего 24 команд – то есть потенциально 48 пилотов получат место. Первый сезон пройдет либо в 2028-м, либо в 2029-м.

Планы Хэмилтона также включают в себя повышение ценности обратной связи от фанатов, предоставление возможности для начала гоночной карьеры для симрейсеров, платформу для обучения и трудоустройства, а также упор на талант гонщиков, а не на их платежеспособность.

Технического регламента пока нет – однако утверждается, что в серии будет действовать лимит бюджета. Также допускается вовлечение производителей.

Кроме того, Энтони обещает создать так называемый «кампус HybridV10», где расположится Центр передового опыта. В нем будут находиться средства и оборудование для всех команд, инженерные программы, симуляторы, средства для тренировки пилотов, а также будут проводиться образовательные программы и программы стажировки для тех, кто хочет начать карьеру в автоспорте.

С точки зрения составов команд в серии введут систему драфта – причем она будет работать не только в случае с гонщиками, но и прочим персоналом коллективов.

Пилотам понадобится набрать очки суперлицензии Hybrid, чтобы попасть в драфт. К гонщикам предъявляются следующие требования: возраст – старше 20 лет, финиш в первой тройке в любой высокоуровневой гоночной категории, наличие суперлицензии «Ф-1» или участие в «Ф-1» в качестве резервиста.

Будут и другие способы заработать баллы в лицензию Hybrid: например, за результаты в гонках или за показатели в симуляторе и на тестах, за образование или технические знания, за физическую подготовку и профессионализм.

