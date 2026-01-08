Дакар-2026. Гатри одержал победу на 5-м этапе в классе внедорожников, Сандерс вернулся в лидеры в мотоциклах, Мацик сохраняет 1-е место в грузовиках
Определились итоги 5-го этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.
Митч Гатри («Форд») финишировал первым в категории внедорожников. Лидерство в самом зачете при этом сохранилось за Хенком Латеганом («Тойота»).
В классе мотоциклов спецучасток выиграл Лучано Бенавидес («КТМ»), что позволило ему выйти на третью строчку в зачете категории, который вновь возглавил Даниэль Сандерс («КТМ»).
Кайл Чейни («Кан-Ам») стал первым в классе мотовездеходов SSV, в то время как лидерство в зачете продолжает сохранять Брок Хигер («Полярис»).
В грузовиках тоже без глобальных изменений: этап выиграл Мартин Мацик («Ивеко») – он же продолжает лидировать в зачете.
Ралли Дакар
8 января 2026 года
5-й этап
Внедорожники
1. Митч Гатри (США, «Форд») – 3:54.46
2. Нани Рома (Испания, «Форд») +1.06
3. Мартин Прокоп (Чехия, «Форд») +2.14
4. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +3.38
5. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +5.21
6. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +5.23
11. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +10.41
15. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +12.05
16. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +12.43
17. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +15.12
Положение после 5-го этапа
1. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 20:36.44
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +3.17
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +5.38
5. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +8.33
7. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +17.11
8. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +17.55
46. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +6:27.50
Мотоциклы
1. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 4:05.16
2. Игнасио Корнехо (Чили, «Хиро») +3.51
3. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +5.50
Положение после 5-го этапа
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 20:58.10
2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.02
3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +5.55
Мотовездеходы SSV
1. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») – 4:17.22
2. Чалеко Лопес (Чили, «Кан-Ам») +00.51
3. Брок Хигер (США, «Полярис») +3.27
Положение после 5-го этапа
1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 22:51.24
2. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +37.36
3. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +56.27
Грузовики
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 4:30.26
2. Кай Хузинк (Нидерланды, «Рено») +3.18
3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +4.01
Положение после 5-го этапа
1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 23:42.03
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +8.29
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +54.25
