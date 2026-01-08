Дакар-2026. Гатри одержал победу на 5-м этапе в классе внедорожников, Сандерс вернулся в лидеры в мотоциклах, Мацик сохраняет 1-е место в грузовиках

Определились итоги 5-го этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

Митч Гатри («Форд») финишировал первым в категории внедорожников. Лидерство в самом зачете при этом сохранилось за Хенком Латеганом («Тойота »).

В классе мотоциклов спецучасток выиграл Лучано Бенавидес («КТМ»), что позволило ему выйти на третью строчку в зачете категории, который вновь возглавил Даниэль Сандерс («КТМ»).

Кайл Чейни («Кан-Ам») стал первым в классе мотовездеходов SSV, в то время как лидерство в зачете продолжает сохранять Брок Хигер («Полярис»).

В грузовиках тоже без глобальных изменений: этап выиграл Мартин Мацик («Ивеко») – он же продолжает лидировать в зачете.

Ралли Дакар

8 января 2026 года

5-й этап

Внедорожники

1. Митч Гатри (США, «Форд») – 3:54.46

2. Нани Рома (Испания, «Форд») +1.06

3. Мартин Прокоп (Чехия, «Форд») +2.14

4. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +3.38

5. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +5.21

6. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд») +5.23

11. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +10.41

15. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +12.05

16. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +12.43

17. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +15.12

Положение после 5-го этапа

1. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») – 20:36.44

2. Нассер Аль -Аттия (Катар, «Дачиа») +3.17

3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +5.38

5. Карлос Сайнс -старший (Испания, «Форд») +8.33

7. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа») +17.11

8. Себастьян Леб (Франция, «Дачиа») +17.55

46. Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд») +6:27.50

Мотоциклы

1. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 4:05.16

2. Игнасио Корнехо (Чили, «Хиро») +3.51

3. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +5.50

Положение после 5-го этапа

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 20:58.10

2. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +2.02

3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +5.55

Мотовездеходы SSV

1. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») – 4:17.22

2. Чалеко Лопес (Чили, «Кан-Ам») +00.51

3. Брок Хигер (США, «Полярис») +3.27

Положение после 5-го этапа

1. Брок Хигер (США, «Полярис») – 22:51.24

2. Ксавье де Сультре (Франция, «Полярис») +37.36

3. Кайл Чейни (США, «Кан-Ам») +56.27

Грузовики

1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 4:30.26

2. Кай Хузинк (Нидерланды, «Рено») +3.18

3. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +4.01

Положение после 5-го этапа

1. Мартин Мацик (Чехия, «Ивеко») – 23:42.03

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи») +8.29

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +54.25

