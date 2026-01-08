Тото Вольфф: «Меня смущают разговоры о руководстве командой и напрягает идея о единоличном лидерстве»

Вольфф рассказал о своей работе в «Мерседесе».

Руководитель «Мерседеса » поделился видением своего вклада в работу команды, где он также занимает должность исполнительного директора и владеет частью акций.

«Меня смущают разговоры о руководстве командой и напрягает идея о единоличном лидерстве. Я бы не смог одновременно быть финансовым, маркетинговым и лучшим исполнительным директором. Когда дело доходит до окончательного решения – я способен его принять. Но я полагаюсь на коллектив.

Тебе нужно великолепно справляться со своей работой. Если ты переходишь от «великолепно» к «хорошо», потому что тебе не хватает мотивации или потому что ты отстаешь в техническом плане, то ты рискуешь потерять место. Я отвечаю за 2000 человек, которые работают на эту команду ради своих семей, требований к жизни, ипотек, мечтаний и надежд», – заявил Вольфф .

