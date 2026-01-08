Маттиа Бинотто: «Надеюсь, что «Ауди» сможет выиграть гонку до 2030-го»

В «Ауди» рассказали о целях в «Ф-1».

Глава проекта «Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто отметил, что команда рассчитывает на постепенный прогресс – но не ждет чудес в первом сезоне.

«Сможем ли мы выиграть гонку до 2030-го? Да, мы надеемся на это. Мы нацелены бороться за титул в 2030-м и стать эталоном. С точки зрения медиа и фанатов, это может показаться очень долгой перспективой – соглашусь.

Когда ты смотришь на то, сколько времени уходит на построение фундамента, то этот процесс занимает не так много времени. Но он очень трудный. Если мы сможем побороться за победу раньше, то мы сделаем это. Но посмотрите на другие команды – на то, сколько времени порой уходит на построение коллектива», – сказал Маттиа Бинотто .

