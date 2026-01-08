Карлос Сайнс: «Не могу дождаться, когда повлияю на конструкцию болида и философию настроек»

Сайнс объяснил, почему ждет следующий сезон.

Пилот «Уильямса » поделился ожиданиями от сезона-2026

«Прежде всего, не могу дождаться, когда повлияю на конструкцию болида, на философию настроек и на направление, которого мы будем придерживаться при развитии машины в 2026-м, чтобы облегчить пилотаж и создать более удобную основу.

Мы можем сделать несколько шагов вперед в этом направлении. Как только сезон начнется, пилот будет оказывать куда большее влияние на развитие программного обеспечения болида. Думаю, силовая установка станет ключевым элементом – и наличие двух опытных пилотов, как я и Алекс [Албон], может помочь», – подчеркнул Сайнс .

