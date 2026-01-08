Карлос Сайнс: «Не могу дождаться, когда повлияю на конструкцию болида и философию настроек»
Сайнс объяснил, почему ждет следующий сезон.
Пилот «Уильямса» поделился ожиданиями от сезона-2026
«Прежде всего, не могу дождаться, когда повлияю на конструкцию болида, на философию настроек и на направление, которого мы будем придерживаться при развитии машины в 2026-м, чтобы облегчить пилотаж и создать более удобную основу.
Мы можем сделать несколько шагов вперед в этом направлении. Как только сезон начнется, пилот будет оказывать куда большее влияние на развитие программного обеспечения болида. Думаю, силовая установка станет ключевым элементом – и наличие двух опытных пилотов, как я и Алекс [Албон], может помочь», – подчеркнул Сайнс.
За четверть века «Ф-1» почти не изменилась. Почему мы не пришли к летающим машинам?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости